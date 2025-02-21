شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاصلاح يوجه رسالة الى قمة الرياض وهذا ما جاء فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عضو مجلس الشورى رئيس التجمع اليمني للإصلاح الشيخ مبخوت بن عيود الشريف رسالة الى قمة الرياض.

وقال عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس:

رسالة الى قمة الرياض )) نبارك لكم اجتماعكم غداً الجمعة ونسأل الله ان يوحد صفكم ويجمع كلمتكم على الخير حقاً اجتمعتم لمناقشة خطة ترامب لتهجير شعب غزة وقلتم ان لديكم البديل

واضاف فاذا كان لديكم بديل ولا يمس المقاومة الفلسطينية وسلاحها فهو المؤمل فيكم وان كان غير ذلك فلابد ان نذكركم بالأتي أولاً انتم تقعون بين فكي أسد ايران الثورية واسرائيل الصهيونية وكلا الدولتين يحكمهما حزبان عقائديان متطرفان

وتابع ثانياً لا يكسر الحجر الا اختها والارهاب الصهيوني والرافضي يجب مواجهته بالارهاب السني ان جاز التعبير وكما قال الشهيد عبدالعزيز الرنتيسي قايد حركة حماس (لا عدل الا اذا تعادلت القوى وتصادم الارهاب بالارهاب) ثالثاً لابد ان تعلموا ان عملية الطوفان كان من ثمارها انهاء الوصاية الإيرانية على عاصمتين عربيتين الى جانب انها احيت القضية الفلسطينية واصبحت تعترف بدولة فلسطين ماية وتسعة وأربعون دولة

وفي الاخير قال اخيرا حافظوا على اسودكم والا اكلتكم كلاب اعداءكم اللهم هل بلغت اللهم فاشهد لا تخشون ترامب وتهديداته ((أتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين))صدق الله العظيم

هذا ودعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قادة دول الخليج ومصر والأردن لـ"اجتماع أخوي غير رسمي" غدا في الرياض.

وصرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية "واس" أنه بدعوة من ولي العهد يلتقي في مدينة الرياض، يوم الجمعة 21 فبراير 2025، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية في لقاء أخوي غير رسمي".

وحسب المصدر: "يأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.

وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية".