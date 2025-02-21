شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف أضرار التدخين على الصحة الجنسية للرجال والنساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ملايين حول العالم يدخنون النيكوتين يوميًا، وبجانب مخاطره المختلفة والخطيرة على الصحة، فقد أثبتت الدراسات إن النيكوتين يؤثر أيضًا على الهرمونات الخاصة بالجنس، فإذا كنت تشعر بانخفاض مستويات الرغبة الجنسية تجاه شريك حياتك، فمن الوارد حدوث ذلك بسبب التدخين، وخاصة عند الذكور.

في السياق التالي، يوضح "جهينة يمن"، أضرار التدخين على الصحة الجنسية للرجال والنساء، وذلك حسبما جاء في موقع،

Health Line ".



أضرار التدخين على الصحة الجنسية للرجال والنساء

أجريت دراسة عام 2020، شارك فيها مجموعة من الشباب من مدمني النيكوتين، وكانت نتيجتها أن هؤلاء الشباب يعانون من خلل جنسي بسبب التدخين، فلا يشعرون بالرغبة الجنسية، ولا يستطيعون إكمال العلاقة أو الوصول للنشوة.ويقصد بالخلل الجنسي هو عدم قدرة الفرد على الاستمتاع بالجنس والوصول إلى النشوة بسبب تحديات قد تواجهه، سواء نفسية أو مرضية تصيبه بهذا المرض الذي يؤثر بكل تأكيد على الصحة الجنسية بشكل عام.ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021، يزداد الخلل وانخفاض الرغبة الجنسية تجاه الشريك لدى الرجال الأكبر في العمر وذلك بسبب تدخين السجائر لمدة أطول من الشباب الأصغر عمرًا، بينما تقل الرغبة الجنسية بشكل حاد لدى المدخنين من كبار السن.وبالرغم من تأكيد الأبحاث على تأثير النيكوتين على الرغبة الجنسية، إلا أنها لم تحدد كيفية وقوع هذا التأثير، ويرجح الباحثون أن النيكوتين يؤثر على الأعصاب والهرمونات، مما قد يؤدي إلى حدوث الخلل الجنسي وبالتالي انخفاض الرغبة الجنسية تجاه الشريك.هل يؤثر النيكوتين على انخفاض الرغبة الجنسية لدى السيدات أيضًا؟في دراسة أجريت عام 2013، وجد الباحثون أن 34% من السيدات اللاتي تعاني من تعاطي المخدرات مصابات بخلل جنسي، وزادت معدلات الإصابة بالخلل الجنسي بثلاثة أضعاف لدى السيدات اللاتي يدخّن النيكوتين.وتأكيدًا لهذه الدراسة، أظهرت دراسة أخرى تم نشرها عام 2015، أن السيدات المدخنات يعانين من خلل جنسي وانخفاض الرغبة الجنسية تجاه شريك الحياة، خاصة قبيل انقطاع الطمث.هل الإقلاع عن تدخين النيكوتين يساعد على زيادة الرغبة الجنسية؟في عام 2015، أجريت دراسة على مجموعة من الرجال الذين خضعوا لإحدى الجراحات في البروستاتا، وقد وجدت الدراسة أن هؤلاء الرجال تحسنت حياتهم الجنسية وزادت رغبتهم تجاه الشريك في مدة تتراوح بين عام إلى عامين من الإقلاع عن تدخين النيكوتين.ففي المرة القادمة التي تعاني فيها من خلل جنسي أو انخفاض في الرغبة الجنسية، تذكر أن تدخين السجائر يلعب دورًا كبيرًا في تدمير حياتك الجنسية.

