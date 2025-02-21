شكرا لقرائتكم خبر عن العميد النسي يشن هجوما غير مسبوق ويؤكد بان عيدروس الزبيدي جاء بهؤلاء من سوق المواشي وفرضهم قيادات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال العميد خالد النسي:أبراهيم الزبيدي هذه الجلسة لم يجلسها علي عبدالله صالح أو علي محسن الأحمر أو محمد صالح الأحمر ، جاء بكم عيدروس الزبيدي من أسواق المواشي والخضار والفواكة وفرضكم على الجنوبيين قادة مناضلين لا يشق لكم غبار.
واضاف: وباقي الجنوبيين تابعين لكم من الدرجة العاشرة ، ستبقون غجر لصوص مناطقيين مهما حاولتم تجميل صوركم بسرقة الشهادات الجامعية أو وجّهتم أعلامكم نحو ذلك ، سرقتم رواتب الجنود المرابطين في الجبهات.
واختتم: وقبلها أصبحت قضية وحقوق وتضحيات وكرامة الشعب الجنوني هي أرصدة في البنوك بالنسبة لكم ، سيستمر صراعنا معكم لأننا ننشد العدل والمساواة وأنتم تمثلون نموذج مناطقي متسلط سيىء وقح لم تأتي بمثله جميع القوى اليمنية
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