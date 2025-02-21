شاهد كيف حوّل الحو ثيون شاباً يمنياً إلى رجل تسعيني! (صورة تهز القلوب)

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عدن - ياسمين التهامي - نشر الناشط السياسي إبراهيم عسقين صورة للمحمودي قبل وبعد أسره، حيث يظهر في الصورة الأولى شاباً في قمة عطائه، بينما يظهر في الصورة الثانية وقد أنهكه الأسر والمرض، وكأنه قد بلغ التسعين من عمره.
وعلق عسقين على الصورة قائلاً: "جرائم الحوثي بحق الأسرى والمختطفين.. الصورة الأولى للأسير جمال المحمودي قبل دخوله سجون الحوثي شابًا في قمة عطائه مليئًا بالحياة والقوة، أما الصورة الأخرى فهي بعد سنوات من الأسر وقد أنهكته السجون ليخرج وكأنه قد بلغ التسعين بجسد نحيل ومرض أنهك روحه قبل جسده، يوم أمس توفي رحمه الله".
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