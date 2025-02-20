ابن ميسي يعيد إحياء هدف والده الأسطوري في شباك خيتافي (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - a href="https://twitter.com/i/status/1892075780055703920">https://twitter.com/i/status/1892075780055703920تمكن الابن الأصغر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، من تكرار الهدف الرائع الذي سجله والده في شباك فريق خيتافي عام 2007 عندما كان عمره 19 عاماً، وكان وقتها ضمن صفوف ناديه السابق برشلونة وأثار تشيرو، الابن الأصغر لميسي، إعجاب الجماهير عندما استلم الكرة من نصف ملعب فريقه، ليراوغ ثلاثة لاعبين ويسددها في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى، مسجلاً هدفاً رائعاً. وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن تشيرو سجل هدفه المذهل خلال مشاركته في أكاديمية نادي إنتر ميامي الأميركي، حيث يلعب أيضاً شقيقاه الآخران، ماتيو وتياغو، في أكاديمية الناديوكان هدف تشيرو مشابهاً للغاية للهدف الرائع الذي سجله والده ضد خيتافي في عام 2007، حيث استلم ميسي الكرة داخل نصف ملعب فريقه، ثم راوغ نصف فريق خيتافي قبل أن يراوغ حارس المرمى لويس جارسيا ويسددها في الزاوية السفلية

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