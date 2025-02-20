شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال اعلامي حو ثي ومصادر تتحدث عن وضع مخل مع فتيات(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقل البحث الجنائي باب اعلامي حوثي وسط تضارب الانباء عن الاسباب

واشارت مصادر بان الاعلامي الحوثي محمد الحسني قبض عليه وهو بوضع مخل بالاداب الى جانب فتيات

واكدوا بان الامن احتجز الحسني مع سيارته بسبب الوضع المخل بالاداب.

مصادر اخرى تحدثت عن ان الحسني مقبوض عليه بسبب تصويره لشوارع المدينة بدون تصريح.

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