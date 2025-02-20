كيليان مبابي: جئت إلى ريال مدريد لتحقيق الألقاب وليس الأرقام الفردية

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عدن - ياسمين التهامي - �بدى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، سعادته الكبيرة، بعد تسجيله ثلاثية قادت ريال مدريد للفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في مباراة إياب الجولة الفاصلة لبطولة دوري أبطال أوروبا . وأكد مبابي، في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، عقب المباراة، أن حلم طفولته تحقق بارتداء قميص ريال مدريد، وخوض ليلة أوروبية كبيرة في ملعب سانتياجو برنابيو، مضيفاً: «قدمنا مباراة رائعة بصفتنا فريقاً واحداً، وهذا هو الأهم». وتحدث مبابي عن إمكانية تسجيله 50 هدفاً بقميص الريال خلال الموسم الجاري، قائلاً: «لا أضع حدوداً لنفسي، وإذا استطعت تسجيل المزيد، فسأحاول». وشدد المهاجم الفرنسي على أن الفوز بالبطولات هدفه الأساسي، موضحاً: «كنت هداف دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن هل فزت باللقب؟ لا، لذلك ما يهمني هو تحقيق الألقاب مع ريال مدريد». وعبر عن امتنانه لرد فعل أسطورة ريال مدريد زين الدين زيدان، الذي أبدى إعجابه بأدائه أمام مانشستر سيتي، قائلاً: «إذا كان زيدان سعيداً بلعبي، فأنا أسعد شخص في العالم». واختتم حديثه بالإشادة بجماهير ريال مدريد ودعمهم المستمر له، معرباً عن أمله في مواجهة أتليتكو مدريد خلال الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، حتى لا يضطر الفريق للسفر

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