شكرا لبحثكم عن خبر وزارة المياه والبيئة تكرم مركز رؤى على جهوده في حماية البيئة البحرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص

كرمت وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة، اليوم الخميس، مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب، وذلك تقديرا لجهود المركز في حماية السلاحف البحرية في جزيرة العزيزي ومنطقة راس عمران.

وأكدت الوزارة على أهمية دور المراكز البحثية والدراسية في تعزيز الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن جهود مركز رؤى تتماشى مع استراتيجية الحكومة اليمنية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

من جانبها، أعربت رئيسة مركز رؤى د. جاكلين البطاني، عن شكرها وتقديرها لوزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة على هذا التكريم، مؤكدة على استمرار المركز في جهوده لتعزيز الوعي البيئي وحماية البيئة البحرية في عدن.

ويعد مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب مؤسسة تنموية وثقافية غير ربحية، تأسس في عام 2018، ويركز في نشاطه على الجانب التنموي والثقافي من خلال تنفيذ المشاريع التي تخدم المجتمع.