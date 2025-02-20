شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بات على مقربة من تحقيق إنجاز جديد. لم يعد يفصل صلاح سوى خمس تمريرات حاسمة فقط لمعادلة الرقم القياسي لأكثر التمريرات الحاسمة في موسم واحد، والذي يتقاسمه كل من كيفين دي بروين وتييري هنري برصيد 20 تمريرة. يمتلك صلاح حاليًا 15 تمريرة حاسمة، ومع بقاء 12 مباراة حتى نهاية الموسم، لديه فرصة مثالية لتجاوز أرقام هنري ودي بروين وإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته التاريخية

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.