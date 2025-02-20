شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تفرج عن صحفي بعد ستة أشهر من اعتقاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عمران- جهينة يمن:

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين عن إطلاق سراح الصحفي فهد الأرحبي من قبل جماعة الحوثي بعد ستة أشهر من احتجازه في معتقلاتها بمحافظة عمران شمال اليمن.

وأشارت النقابة إلى أن الأرحبي عانى من تدهور في وضعه الصحي طوال فترة عتقاله.



هذا التطور يأتي وسط دعوات متزايدة لإنهاء الانتهاكات بحق الصحفيين ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير في اليمن.