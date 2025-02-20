شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة غريبة في مجموعة الوداد بكأس العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ظيت مجموعة الوداد البيضاوي المغربي، في كأس العالم للأندية 2025، بمفارقة غريبة.ويقع الوداد في المجموعة السابعة، بجوار مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي ويوفنتوس وودع المان سيتي ويوفنتوس، منافسات دوري أبطال أوروبا ، من ملحق ثمن النهائي، على يد ريال مدريد وآيندهوفن على الترتيب. أما العين فقد فشل في بلوغ دور 16 بدوري النخبة الآسيوي، علما بأن الوداد لا يشارك هذا الموسم على مستوى بطولات أفريقيا. ولا يتوقف القاسم المشترك عند هذا الحد، بل إن وضعية الرباعي معقدة نسبيا في بطولات الدوري المحلية. ويحتل مانشستر سيتي، المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة، بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول . أما يوفنتوس فيأتي رابعا في الكالتشيو برصيد 46 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر نابولي. ويحتل العين، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 29 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر شباب الأهلي. فيما يأتي الوداد، ثانيا في الدوري المغربي، برصيد 39 نقطة، بفارق 13 نقطة عن نهضة بركان صاحب الصدارة. أخبار ذات صلة

كانت هذه تفاصيل خبر مفارقة غريبة في مجموعة الوداد بكأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.