شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن جاهزينها لهذا الامر خلال العام 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة يمن: أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة وأعضاء المجلس، على جاهزية الحكومة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2025.

وأطلع بن مبارك النواب على جهود الحكومة في مكافحة الفساد، مشددًا على استمرارية هذا النهج لتحقيق الشفافية والحكم الرشيد في مؤسسات الدولة. كما تناول اللقاء رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية، مع الإشارة إلى اعتماد خطة إنفاق تهدف إلى ترشيد النفقات في ظل الظروف الحالية.

وتحدث رئيس الوزراء عن خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي للسنوات 2025–2026، مشيرًا إلى دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ هذه الخطة.

كما تناول الاجتماع التحديات الوطنية التي تواجه البلاد، خاصةً التداعيات المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. وبرزت أهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة هذه التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة في كافة المناطق اليمنية.

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