شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تعلن مقتل قائد عسكري كبير برتبة لواء "الاسم + الصورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الحوثي بصنعاء اليوم، مقتل قيادي كبير لها خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني وذكرت وكالة الانباء سبأ في صنعاء أنه تم اليوم تشييع جثمان اللواء حسن علي عبده القطريفي في العاصمة صنعاء. وأوضحت الوكالة ان اللواء القطريفي قتل فيما سمته "معركة النفس الطويل" في إشارة إلى اشتباكات مع قوات الشرعية ولم تذكر الوكالة مكان وزمان مقتل القطريفي. يذكر ان اللواء القطريفي من أبناء مغرب عنس محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

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