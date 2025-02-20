شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طائرات أمريكية تتراجع قبل ضرب صنعاء لهذا السبب المفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور يعكس استمرار قدرات القوات الجوية للحوثيين في التصدي للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، أفادت شبكة “إن بي سي” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن القوات الحوثية استهدفت فجر اليوم طائرتين أمريكيتين، إحداهما طائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، والأخرى مقاتلة F-16، ما أجبرهما على الفرار من الأجواء اليمنية.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق النجاحات السابقة التي حققتها قوات الحوثيين في تحجيم قدرات سلاح الجو الأمريكي، حيث تمكنت في مناسبات سابقة من إسقاط طائرات مسيرة متطورة وتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع وتحركات عسكرية أمريكية معادية.

هذا التطور يعكس استمرار الحوثيين في ترسيخ معادلة ردع جديدة ضد الهيمنة الجوية الأمريكية في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، مما يضع المزيد من التحديات أمام الاستراتيجية العسكرية الأمريكية.