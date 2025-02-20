شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طائرات أمريكية تتراجع قبل ضرب صنعاء لهذا السبب المفاجئ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في تطور يعكس استمرار قدرات القوات الجوية للحوثيين في التصدي للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، أفادت شبكة “إن بي سي” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن القوات الحوثية استهدفت فجر اليوم طائرتين أمريكيتين، إحداهما طائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، والأخرى مقاتلة F-16، ما أجبرهما على الفرار من الأجواء اليمنية.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق النجاحات السابقة التي حققتها قوات الحوثيين في تحجيم قدرات سلاح الجو الأمريكي، حيث تمكنت في مناسبات سابقة من إسقاط طائرات مسيرة متطورة وتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع وتحركات عسكرية أمريكية معادية.
هذا التطور يعكس استمرار الحوثيين في ترسيخ معادلة ردع جديدة ضد الهيمنة الجوية الأمريكية في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، مما يضع المزيد من التحديات أمام الاستراتيجية العسكرية الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : طائرات أمريكية تتراجع قبل ضرب صنعاء لهذا السبب المفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.