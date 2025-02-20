شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق أين وكيف قُتلا... الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزّي في استشهاد وإصابة عدد من أفراد الجيش الكويتي "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة وصادق تعازيها في استشهاد اثنين وإصابة عدد من أفراد الجيش الكويتي خلال أحد التمارين العسكرية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت وللحكومة وللشعب الكويتي الشقيق، ولأهالي وذوي الشهيدين في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق أين وكيف قُتلا... الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزّي في استشهاد وإصابة عدد من أفراد الجيش الكويتي "بيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.