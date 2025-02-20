شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون أمام مفترق طرق.. تقرير أمريكي مرتقب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أفاد مراقبون بأن وزير الخارجية الأمريكي سيقدم غدًا تقريرًا إلى الرئيس دونالد ترامب بشأن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وفقًا للقرار التنفيذي الصادر عن ترامب في 22 يناير الماضي، وذلك بعد التشاور مع مدير الاستخبارات ووزير الخزانة.

وبحسب المراقبين، من المقرر أن يتخذ وزير الخارجية الامريكي الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرار في 8 مارس المقبل، وسط توقعات بأن تتضح آليات التنفيذ والاستثناءات بحلول نهاية الأسبوع الأول من مارس