شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نتائج سحب القرعة الافتراضية لدور الــ 16 من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عات بسيطة تفصلنا عن الموعد الرسمي لسحب قرعة دوري ابطال أوروبا لمرحلة دور الــ 16 وذلك غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية . وكما جرت العاده فريق عمل هاي كورة قام بسحب قرعة افتراضيه قد تصيب في بعض المواجهات وقد تخطئ ولكن هي من باب خلق تصور مبدئي لدي الجمهور قبل الاعلان الرسمي حيث كانت نتائج المواجهات على النحو التالي : ليفربول X باريس برشلونة X بنفيكا انتر ميلان X ايند هوفن ارسنال X فينورد ريال مدريد X باير ليفركوزن بايرن ميونخ X اتليتكو مدريد بوروسيا X ليل كلوب بروج X استون فيلا للتذكير غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية ستجري مراسم القرعة الرسمية . ذهاب دور الـ 16 يوم 4/5 مارس ‏• إياب دور الـ 16 يوم 11/12 مارس ‏• ذهاب دور الثمانية يوم 8/9 أبريل ‏• إياب دور الثمانية يوم 15/16 أبريل ‏• ذهاب دور نصف النهائي يوم 29/30 أبريل ‏• إياب دور نصف النهائي يوم 6/7 مايو ‏• النهائي يوم 31 مايو ، ملعب الاليانز ارينا كونوا معنا لنوافيكم بالبث المباشر للقرعة والنتائج

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