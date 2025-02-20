شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا : مبابي يحصد جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل كيليان مبابي، نجم ريال مدريد ، على جائزة أفضل لاعب في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. جاء هذا التكريم بعدما قاد فريقه لفوز ثمين على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، حيث تألق بتسجيله ثلاثية “هاتريك”. وفيما يلي ترتيب أفضل أربعة لاعبين في الإياب: 1- كيليان مبابي. 2- أوركون كوكو، لاعب بنفيكا. 3- نوا لانغ، لاعب آيندهوفن. 4- فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان

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