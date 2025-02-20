شكرا لقرائتكم خبر عن كفيف يرفض تهنئة المشاط بحصوله على الماجستير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

صنعاء - جهينة يمن:

رفض الشاب الكفيف عبد العزيز القدمي تهنئة رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط بحصوله على درجة الماجستير، معبرًا عن استيائه من حرمانه من استكمال دراسته العليا في جامعة صنعاء.

وقال القدمي في منشور عبر منصة "إكس": "كان نفسي أبارك للرئيس المشاط درجة الماجستير، لكن تذكرت أنني عاجز منذ 10 سنوات عن دراسة الماجستير في جامعة صنعاء بسبب الرسوم العالية وإلغاء الامتيازات السابقة للمعاقين، وعدم قبولي في كلية الشرطة وأكاديميتها لأنني كفيف، رغم عملي في إذاعة وزارة الداخلية، فقررت الاعتذار له: عفوًا رئيسنا."

ويعكس موقف القدمي معاناة ذوي الإعاقة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل تراجع حقوقهم التعليمية والوظيفية، وغياب أي تسهيلات تمكنهم من استكمال مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.