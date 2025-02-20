شكرا لقرائتكم خبر عن بنقيل سمارة...شيخ قبلي وزوجته يلقيان مصرعهما في حادث مروري مروع "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي حادث مأساوي، لقي الشيخ القبلي البارز خالد عبد الله صالح الشعري، الملقب بالذماري، وزوجته مصرعهما مساء الأربعاء، إثر انزلاق سيارتهما من نقيل سمارة بمحافظة إب.

وذكرت مصادر محلية أن الشيخ الشعري كان في طريقه إلى العاصمة صنعاء قادماً من محافظة إب، عندما تعرضت سيارته للانزلاق في نقيل سمارة، المعروف بمنحدراته الخطرة وكثرة حوادث السير فيه واسفر الحادث عن وفاة الشيخ وزوجته على الفور .

و يعتبر الشيخ خالد عبد الله صالح الشعري من الشخصيات القبلية البارزة في المنطقة، وله مكانة مرموقة بين أفراد قبيلته.

ويشهد نقيل سمارة تزايداً مقلقاً في حوادث السير، يعود السبب الرئيسي فيها إلى أعطال المكابح المفاجئة، نتيجة عدم صيانة السيارات أو ارتفاع درجة حرارة المكابح بسبب الاستخدام المتواصل لها في المنحدرات الشديدة.

ويطالب الأهالي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الحوادث، من خلال تحسين حالة الطرق، وتوفير خدمات الصيانة والإسعاف على طول الطريق، وتوعية السائقين بأهمية فحص مركباتهم قبل صعود المنحدرات.

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