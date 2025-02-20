شكرا لقرائتكم خبر عن مليء بالركاب...حادث مروع لباص اثناء نزوله من جبل صبر بتعز "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر محلي لبوابتي بتعرض باص نقل ركاب لحادث مروري في مدينة تعز. ونشر نشطاء فيديو مصور للباص الذي تعرض للانقلاب اثناءا ماكان في طريقه من جبل صبر الى مدينة تعز حيث تعرض للانقلاب في منطقة المجلية. وتسبب الحادث في وقوع إصابات بصفوف الركاب فيما اوضح المصدر ان السائق فقد التحكم بمكابح الحافلة.

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