شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من ترامب على اقتراح مصر بشأن غزة: مفاجأة كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الاقتراح الذي قدمته مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، الذي يهدف إلى إعادة بناء المنطقة من دون تهجير سكانها. وفي رد على سؤال صحفي حول ما إذا كان يجد الاقتراح المصري مقبولاً، قال ترامب: "لم أره.. لم أره"، مما يعكس عدم إلمامه بمحتوى المقترح أو عدم اطلاعه عليه بشكل كامل فيتلك اللحظة.

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