شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأشواجاندا للرجال وتأثيرها على قدرتك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يجب على جميع الرجال إعطاء الأولوية لصحتهم بغض النظر عن أعمارهم . إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لكي تدعم صحتك من رأسك حتى إصبع قدميك . فقد حان الوقت لكي تضيف مكمل الأشواجاندا الغذائي في روتينك اليومي . الأشواجاندا هي عشب أيورفيدا قوي يستخدم منذ قرون بسبب خصائصه الطبية القوية . فإنه يوفر جميع أنواع الفوائد للرجال مما يحسن من صحتهم وحياتهم . ففي هذه المقالة سنتعرف على فوائد الأشواجاندا للرجال .
فوائد الأشواجاندا للرجال
1- تعزيز هرمون التستوستيرون
التستوستيرون هو هرمون الذكورة لدى الرجال . فهو الهرمون المسؤول عن الدافع الجنسي لدى الذكور . كما ، أنه يؤثر على كيفية تخزين الذكور للدهون في الجسم والعظام وكتلة العضلات وإنتاج الحيوانات المنوية .
أثبتت الدراسات أن عشبة الأشواجاندا تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال . مما يعزز من القدرة الجنسية لديهم ويزيد من كتلة العضلات .
2- تزيد من المتعة الجنسية لدى الرجال
تعرف عشبة الأشواجاندا بأنها منشط جنسي . فتحسن بشكل طبيعي المتعة الجنسية والرغبة والأداء . فمكملات الأشواجاندا الغذائية مفيدة جداً للرجال الذين يعانون من انخفاض في الرغبة الجنسية عن طريق تقليل مستويات الكورتيزول الذي يعرف بهرمون الإجهاد والمعروف بأنه يقلل من الدافع الجنسي لدى الرجال .
3- تحسن من مستويات الطاقة في الجسم
تساعد الأشواجاندا في دعم التمثيل الغذائي للطاقة و صحة الغدة الدرقية وإنتاج هرمون التستوستيرون . كل هذه العوامل ترفع من مستويات الطاقة . كما ، تقلل الأشواجاندا من التوتر وتحارب التعب والإرهاق .
4- تزيد من عدد وجودة الحيوانات المنوية
تزيد الأشواجاندا من إنتاج هرمون التستوستيرون وتعزز الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم ومنها الخصيتين . بالتالي ، يزيد من عدد وحجم وحركة الحيوانات المنوية .
5- تحسين الحالة المزاجية
أثبتت الدراسات أن عشبة الأشواجاندا تقلل من مستويات التوتر والإجهاد . حيث أنها تخفض مستويات الكورتيزول . فمستويات الكورتيزول المتوازنة تعني مزاجاً أكثر سعادة وأقل التهاباً في جميع أنحاء الجسم .
6- تدعم الوظيفة الإدراكية والذاكرة
تعمل الأشواجاندا على تحسين الوظائف الإدراكية والمعرفية . حيث أنها تقلل من الالتهابات في الجسم مع تحسين الدورة الدموية .
7- الحد من القلق
أثبتت الدراسات أن الأشواجاندا لها القدرة على الحد من الشعور بالقلق . حيث أنها تساعد العقل والجسم على التأقلم والتعافي من القلق الناتج عن الإجهاد .
8- التقليل من مستويات الكورتيزول
تزيد مستويات الكورتيزول المرتفعة بشكل كبير من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية . مثل ، ارتفاع مستويات ضغط الدم والسكتة الدماغية . فتعمل الأشواجاندا على تنظيم إنتاج الكورتيزول في الجسم مما يحسن من الحالة الصحية ويمنع العديد من المضاعفات الصحية .
9- خفض نسبة السكر في الدم والالتهابات
أثبتت الدراسات أن لعشبة الأشواجاندا دور كبير في خفض وتنظيم مستويات السكر في الدم . كما أنها تزيد من حساسية الأنسولين . فإنها فعالة بشكل خاص عند الصيام وبعد الأكل . بالتالي ، مكملات الأشواجاندا الغذائية مفيدة لمرضى مرض السكري من النوع الثاني . لكن ، يجب استشارة الطبيب قبل تناولها لكي يحدد الجرعات المناسبة لحالتك .
10- زيادة الأداء الرياضي
تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول مكملات الأشواجاندا الغذائية يساعد في تحسين الأداء الرياضي . كما ، أنها تساعد في سرعة تعافي العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية الهوائية والغير هوائية . لكن ، لا زال هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث والدراسات لإثبات هذه الفائدة .
11- يحسن جودة النوم
تعد الأشواجاندا من أشهر الأعشاب الطبيعية التي تساعد على النوم . حيث أنها تساعد على النوم بشكل أسرع كما تمنع الأرق وتزيد من ساعات النوم . وجودة النوم الجيدة تعني أن مزاجك سيكون أكثر توازناً وستكون نشيطاً في الصباح مع تحسين الصحة بشكل عام .
12- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية
تحسن الأشواجاندا من صحة القلب والأوعية الدموية بالعديد من الطرق . حيث أنها تقلل من آثار التوتر والتي يمكن أن تؤثر سلباً على القلب . كما ، تدعم هذة العشبة أيضاُ وظيفة الشريان عن طريق التقليل من انعكاسات الموجات وتحسين الدورة الدموية في القلب والأوعية الدموية . كما ، تزيد مكملات الأشواجاندا الغذائية من مستويات الأكسجين مما يحسن من القدرة على التحمل القلبي التنفسي .
13- تحسن من صحة العظام
تزيد عشبة الأشواجاندا من عدد الخلايا التي تنتج أنسجة العظام . كما أنها تزيد من ترسب الكالسيوم في العظام بالتالي تزيد من قوة وصحة العظام . كما ، أنها تقلل من الالتهابات مما يسهل من شفاء العظام .
14- زيادة كتلة العضلات
بما أن عشبة الأشواجاندا تعزز من مستويات هرمون التستوستيرون . بالتالي ، تزيد من كتلة وقوة العضلات . فمن المؤكد أن الرجال الذين يمارسون الرياضات الثقيلة مثل رفع الأثقال ويتناولون المكملات الغذائية لعشبة الأشواجاندا سوف يلاحظون الفرق .
15- الحد من الدهون في الجسم
تعد عشبة الأشواجاندا من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة . بالإضافة إلى ، الحد من الالتهاب والتسريع من عملية التمثيل الغذائي . وهذا له تأثير مباشر على قدرة الجسم على استخدام الدهون المخزنة لكي يحصل على الطاقة .
16- التخفيف من الآلام وتيبس المفاصل
الالتهاب هو السبب الرئيسي الأكثر شيوعاً للأوجاع والآلام اليومية بالإضافة إلى الحالات المزمنة مثل هشاشة العظام . أثبتت الدراسات والأبحاث أن هذه العشبة تقلل من التورم وتقلل من الألم كما أنها تدعم وتسهل الحركة .
17- تقوية المناعة
توجد العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز من وظيفة الجهاز المناعي . فإن مكملات الأشواجاندا الغذائية لها فوائد مناعية كبيرة . حيث أن عشبة الأشواجاندا تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التي تدعم صحة المناعة .
18- تدعم صحة القناة الهضمية
تقلل عشبة الأشواجاندا من كمية الحمض الذي يوجد في المعدة . كما أنها تعزز من عملية الهضم عن طريق تنظيم مستويات الأدرينالين والنور أدرينالين والكورتيزول في الجسم . مما ينعكس على صحة الجهاز الهضمي .
19- تحسين مستويات الكوليسترول في الدم
أثبتت الدراسات أن عشبة الأشواجاندا قد تساعد في الحد من مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار ( LDL ) . كما ، أنها تخفض مستويات الدهون الثلاثية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى .
20- التخفيف من أعراض الاكتئاب
تعمل عشبة الأشواجاندا من تحسين الصحة العقلية من خلال منع نشاط الجهاز العصبي الذي يرتبط بالاكتئاب واضطراب القلق العام وحالات الصحة العقلية الأخرى . فتساعد عشبة الأشواجاندا على تحسين الحالة المزاجية عن طريق تقليل مستويات التوتر .
21- إزالة السموم من الجسم
تساعد الأشواجاندا على إزالة السموم والمركبات الضارة الأخرى من الجسم عن طريق تعزيز وظائف الكبد ودعم الإنزيمات إزالة السموم من الجسم .
كانت هذه تفاصيل خبر فوائد الأشواجاندا للرجال وتأثيرها على قدرتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.