شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن قرب توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين خلال الأيام المقبلة..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت مصادر عن اقتراب الشرعية وجماعة الحوثي بتعز من انجاح اتفاق هام بشأن فتح الطرقات واكدت المصادر عن اقتراب اطراف الازمة في تعز من الاتفاق على فتح طريق جولة القصر – الكمب – حوض الاشراف 24 ساعة خلال شهر رمضان المبارك دون اغلاق ، نهاراً وليلاً بدلا عن ماهو معمول به الان من السادسة صباحا حتى السادسة مساءاً . وكشفت المصادر انه سوف يبدأ العمل قريباً لإنارة الطريق الممتد من جولة القصر في الحوبان الى حوض الاشراف وسط المدينة وجارٍ الترتيب لهكذا خطوة من شأنها التخفيف على ابناء تعز

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