شكرا لقرائتكم خبر عن في حادث خطير...محاولة اغتيال قاضٍ في مارب.. وتدخل عاجل لقوات العمالقة "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا رئيس محكمة، في مارب، من محاولة اغتيال على أيدي مسلحين، في مديرية حريب، شرعوا في قتله، يوم أمس الأربعاء.

وقال مصدر قضائي، إن رئيس محكمة حريب الابتدائية، القاضي مجيد يحيى الجبري نجا ومرافقوه ومعاونو التنفيذ والامن من تهجم مسلحين والاعتداء عليهم والشروع في قتلهم سعيا منهم لعرقلة تنفيذ أحكام قضائية.

وأشار المصدر إلى أن قوات العمالقة تدخلت في الوقت المناسب، وأحبطت الجريمة، وقبضت على المسلحين الذين حاولوا اغتيال القاضي.

وطالب المصدر بتوفير الحماية الكاملة للقضاة، من أجل ضمان الحقوق وحماية سيادة القانون.