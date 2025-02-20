شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمغتربين اليمنيين...الجوازات السعودية تزف هذا الاعلان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اعلان من قبل السلطات السعودية عن بدء سريان دفع رسوم الإقامة للافراد والعائلات، لجاء المغتربين اليمنيين إلى طريقة تمكنهم من البقاء مع عائلاتهم في المملكة دون دفع رسوم الإقامة وتمثل ذلك بعمل تأشيرة خروج نهائي لكل أفراد عائلته واستقدامهم مرة أخرى بتأشيرة زيارة، وهو ما يخفف عنهم الأعباء المالية المترتبة على رسوم زوجاتهم وأولادهم، إذ ان رسوم الزيارة اقل بكثير من رسوم إقامة المرافقين.

ورغم ان الجوازات السعودية اعلنت رسميا السماح بتحويل الزيارة العائلية إلى اقامة، إلا أن ذلك أمر لا يرغب فيه المغتربين في المملكة، سواء كانوا يمنيين أو من دول أخرى، خاصة أصحاب الدخل المحدود أو من تكون مرتباتهم ضعيفة.

الا ان المديرية العامة للجوازات السعودية زفت خبر سار ومفرح لليمنيين الذين يحملون تأشيرة زيارة، لتصحيح أوضاعهم من خلال تحويل الزيارة إلى إقامة سارية المفعول تمكنه من الالتحاق بالعمل في اي مؤسسة أو شركة توافق على تعديل زيارتهم إلى إقامة للعمل لديها، كما يمكنه أيضا البحث عن كفيل شخصي للعمل لديه بمهنة سائق خاص، وهي مهنة جيدة رسومها المالية وتكاليف تجديد الإقامة ليست كثيرة. الوافدين إلى المملكة ممن يحملون تأشيرة زيارة، أعدادهم كبير ة جدا ومن مختلف الجنسيات، الا ان الشرط الرئيسي الذي وضعته الجوازات السعودية لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة هو ان تكون البلد التي ينتمي إليها الزائر تعاني أو تعيش حالة حرب، وهو شرط لا تتوفر الا لحاملي الجنسيات اليمنية والسودانية، وهو نوع من المساعدة التي تقدمها السعودية لليمنيين والسودانيين، للحصول على مصدر رزق لمساعدة عائلاتهم وتوفير متطلبات الحياة لتحقيق العيش الكريم. وهناك شروط اخرى وضعتها الجوازات السعودية، لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، وهي 3 شروط ميسرة وسهلة:

أولا: وجود عرض عمل من شركة سعودية معتمدة. ثانيا: استيفاء المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة.

ثالثا : اجتياز الفحص الطبي الذي يؤكد خلو الوافد من الأمراض المعدية.