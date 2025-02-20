شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماهي جنسياتهم ...بيان أمني بشأن ضبط ثلاثة وافدين يمارسون الدعارة في القصيم "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، 3 وافدين (رجل وامرأتان) لممارستهم الدعارة. وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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