شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوة غير مسبوقة...قناة الجمهورية توحد الصف الجمهوري "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سابقة لم تشهدها الساحة الإعلامية اليمنية منذ عشر سنوات استطاعت قناة الجمهورية التابعة للعميد طارق صالح وبعد عام من انطلاقها من داخل اليمن أن تكسر الحواجز وتوحد الصف الجمهوري بمختلف أطيافه—إصلاحي، مؤتمري، انتقالي، ناصري، واشتراكي—متجاوزةً الحزبية، لترفع راية الإعلام الوطني الهادف.

وخلال شهر رمضان المبارك، هذا العام تعود القناة بروح تلفزيون الزمن الجميل، مقدمةً للمشاهد كوكتيلًا برامجيًا فريدًا يجمع ألمع المبدعين من مختلف القنوات اليمنية، من اليمن الفضائية وسهيل إلى يمن شباب والسعيدة، ومن المهرية إلى عدن المستقلة.