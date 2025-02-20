شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة أنشيلوتي للاعبي الريال بعد التأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ح كارلو أنشيلوتي لاعبي ريال مدريد راحة اليوم الخميس على أن يعودوا للتدريبات غدًا، استعدادًا لمواجهة جيرونا في الجولة الخامسة والعشرين من الليغا. وتأتي تلك المكافأة من قبل الإيطالي لإراحة لاعبيه بعد ضمان التأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي، الذي سقط بسداسية لثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الملحق. مواجهة الفريق الكتالوني لا تقل أهمية عن لقاء السيتي، وذلك بعد أن فقد الريال الصدارة لصالح برشلونة بفارق الأهداف

كانت هذه تفاصيل خبر مكافأة أنشيلوتي للاعبي الريال بعد التأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.