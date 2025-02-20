شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق مابداخلها...مطار عدن يعلن العثور على حقيبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن أمن مطار عدن الدولي العثور عن حقيبة يد خاصه بأحد المسافرين القادمين بالرحلة (عمان / عدن).

وبحسب بيان امن مطار عدن فانه على مالك الحقيبة الحضور إلى مكتب أمن المطار لوصف محتويات الحقيبة واستلامها، مع العلم بانها تحتوي على فلوس واشياء ثمينة.



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