شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحذر من اندلاع حرب نووية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، مجددًا ضرورة منع استخدام الأسلحة النووية والحد من انتشارها، لافتًا إلى أنه يعتزم إجراء محادثات مع روسيا والصين لتقليل عدد الرؤوس النووية. وقال ترامب خلال منتدى استثماري عُقد في ميامي، فلوريدا: "لا يمكن السماح بحدوث ذلك أبدًا. إذا اندلعت حرب نووية فسيؤدي ذلك إلى تدمير العالم speakol وشدد على ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية، ليس فقط في إيران، بل في أي دولة أخرى، معربًا عن ثقته بأنه نجح بشكل كبير خلال ولايته الأولى في التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قضايا الحد من الأسلحة النووية وتقليصها

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