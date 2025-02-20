شكرا لقرائتكم خبر عن حدث غريب في ساحل أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د ساحل أبين، بمديرية خور مكسر حدث غريب يثير التساؤلات. وعثرت شرطة عدن على 987 جرام من مادة الهروين المخدر في ساحل أبين بالعاصمة المؤقتة عدن. وذكرت شرطة عدن في بيان لها أنها عثرت على مادة الهروين المخدر معبئة باكياس عازلة تطفوا فوق مياه البحر بساحل أبين. وأشارت إلى انها قامت بتحريز المضبوطات من مادة الهروين المخدر، فيما تواصل اجراءات البحث والتحري لمعرفة مصدرها وضبطه

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