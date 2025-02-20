شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يتوقع سقوط حامية عدن برمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قع المجلس الانتقالي، سلطة الامر الواقع جنوب اليمن، الخميس، سقوط اهم حامية لعدن ، ابرز معاقله ، جنوب اليمن. ونقل الصحفي بالانتقالي، عادل المدوري ، عن مسؤولين بالمجلس حديثثهم عن مخطط في المنطقة الوسطى لابين لاسقاط البوابة الشرقية لعدن. واشارت المصادر إلى أن من سينفذ المخطط التنظيمات الارهابية في اشارة إلى القاعدة. كما اعتبرها ضمن محاولات خنق الانتقالي اذ تتزامن خطط اسقاط ابين مع اشتداد ما وصفه بالحصار وخنق الجنوب عبر الخدمات والمرتبات وانهيار العملة. ولم يتضح ما اذا كانت هذه التسريبات تعكس معلومات استخباراتية فعلية ام تعكس ردة فعل على توجهات امريكية لوضع نائب رئيس اللمجلس ، ابوزرعة المحرمي على لائحة الارهاب الامريكية. وكانت امريكا صعدت غاراتها على مواقع مفترضة للقاعدة في ابين وسط تقارير عن سقوط قيادات بارزة بالتنظيم.

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