شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام من البنك المركزي في صنعاء حول الية الصرف الجديدة للرواتب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لرئيسية ⁄ شؤون محلية ⁄ اعلان هام من البنك المركزي في صنعاء حول الية الصرف الجديدة للرواتب شؤون محلية اعلان هام من البنك المركزي في صنعاء حول الية الصرف الجديدة للرواتب Monaفبراير 20, 2025180 اصدر البنك المركزي اليمني اليوم اعلان هام بشأن صرف الرواتب لشهر يناير الماضي وقال البنك المركزي اليمني “انه وتنفيذاً للآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، يعلن البنك المركزي اليمني عن صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر يناير 2025م وفقاً للآلية وذلك عبر: ١- بنك التسليف التعاوني والزراعي – كاك بنك. ٢- الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي. ابتداءً من يوم الاربعاء ٢١ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٥م. وقال انه ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالارقام المجانية: وزارة المالية (8005005). بنك التسليف التعاوني والزراعي (8003033). الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي (8008008).”

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