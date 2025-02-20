شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يقر انهاء شراكته بالرئاسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ر المجلس الانتقالي، سلطة الامر الواقع جنوب اليمن، الخميس، بدء برنامج تصعيدي ضد حلفائه بسلطة التحالف .. يتزامن ذلك مع حديث قياداته عن توجه لانهاء شركاته بالرئاسي. وحدد ما يعرف باتحاد عمال الجنوب، ابرز اذرع الانتقالي، الاثنين المقبل موعدا لما وصفها بمليونية تدشن لمرحلة تصعيد "غير مسبوقة". وبحسب وسائل اعلام الانتقالي فإن التصعيد سيبدأ باعتصامات امام المرافق الايرادية لمنع خروجها من عدن وصولا إلى اعلان عصيان مدني شامل في "العاصمة المؤقتة" ومرورا باغلاق قصر المعاشيق ، مقر اقامة السلطة الموالية للتحالف . وتزامنت هذه الدعوة مع حديث قيادات اعلامية محسوبة على الانتقالي عن توجه لانهاء الشراكة السياسية وفرض واقع جديد. ووصف عادل المدوري وهو صحفي بالانتقالي العام الجاري بـ"عام الحسم" بينما اشارت قيادات اخرى إلى ان العام قد يشهد ترحيل المسؤولين اليمنيين من عدن. وياتي تصعيد الانتقالي وسط ازمة سياسية متصاعدة مع شركائه في المجلس الرئاسي. وتخوض تلك الاطراف صراعات حول التغييرات الحكومية وسط اتهامات لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بالتفرد بالقرار بعد اصداره سلسلة تعيينات دبلوماسية ابرزها في الصين والامارات. ولم يتضح ما اذا كان المجلس الذي يستحوذ على نصف الحكومة ويحتفظ ب3لا3ة مقاعد بالرئاسي من اصل 8 يحاول المناورة لتحقيق مكاسب وتخفيف الضغوط الداخلية عليه مع فشل احتواء الانهيار او قرر فعليا العودة لفرض امر واقع كالادارة الذاتية

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