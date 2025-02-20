شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي في صنعاء يعلن عن هذا الأمر الهام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن البنك المركزي بصنعاء الخاضع لجماعة الحوثي عن صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر يناير 2025م

موضحاً ان عملية الصرف ستبدأ من يوم الاربعاء ٢١ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٥م مؤكدآ ان عملية الصرف ستتم عبر:

١- بنك التسليف التعاوني والزراعي - كاك بنك.

٢- الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي



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