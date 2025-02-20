شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب النقل يعلن عن إتخاذ قرار صارم بشأن اجرة الراكب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - img src='https://guhinanews.com/user_images/news/20-02-25-177319745.jpg' /> عدن - ياسمين التهامي - img src='https://guhinanews.com/user_images/news/20-02-25-177319745.jpg' />

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