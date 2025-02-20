شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الهلال يتحدث عن تجربته في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر اللاعب البرازيلي، مالكوم فيليبي، نجم نادي الهلال، عن ارتياحه الكبير خلال تجربته في السعودية، حيث وجد الأجواء مشابهة لتلك التي عاشها في موطنه. إذ قال: “العرب يشبهون البرازيليين، فهم متعصبون لكرة القدم بشكل كبير، الجو حار هنا، والعائلة والجماهير داعمون لي بشكل رائع. أشعر وكأنني في البرازيل”. كما أشاد مالكوم بالترحيب الكبير الذي وجده حتى من جماهير الفرق المنافسة، حيث ذكر أنه يلتقي بمشجعين للنصر والاتحاد في الشارع، الذين يلتقطون صورًا معه ويعبرون عن إعجابهم به رغم تشجيعهم لفرقهم. يذكر أن مالكوم كان قد انضم لنادي الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من نادي زينيت سانت بطرسبورج الروسي؛ وبعقد لمدة 4 سنوات أي حتى 30 يونيو 2027

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