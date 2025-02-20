مصدر طبي يعلن انتشار هذا المرض الخطير في هذه المحافظات

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عدن - ياسمين التهامي - لت مصادر طبية إنه تم تسجيل أول حالة من جدري القرود في محافظة إب الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي الارهابية “وكلاء ايران“. وذكر الدكتور طه النخلاني رئيس مركز القاعدة الطبي في منشور على حسابه في “فيسبوك” أنه تم تسجيل في مدينة القاعدة بمحافظة إب لأحد الأمراض المعدية في المحافظة. واوضح الدكتور النخلاني أن جدري القرد والذي انتشر في جنوب أفريقيا هو عبارة عن طفح جلدي، والذي يمكن أن يظهر في راحة اليدين على اليدين وباطن القدمين وحتى في تجويف الفم واللسان. وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في أغسطس الماضي، أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين

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