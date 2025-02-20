شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينغهام يرد على منشور اسينسيو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جود بيلينغهام على المنشور الذي نشره راؤول اسينسيو إثر تأهل ريال مدريد للدور الـ 16 من دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي. بيلينغهام رد بالتالي” نجم غريب الأطوار”، وذلك بعد تألقه الكبير أمام السيتي حيث كان المدافع الإسباني هو أحد نجوم اللقاء، الذي ظهر فيه بتركيز واضح من البداية فضلًا عن شخصيته التي فرضها أمام هجوم الفريق الإنجليزي ، وذلك على الرغم من صغر سنه. الجدير بالذكر أن تسينسيو قد شارك في 23 مباراة هذا الموسم وصنع هدفًا.

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