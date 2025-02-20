شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مرتقب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي عقب عودته من ألمانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

كشف مصدر حكومي رفيع عن قرب صدور قرار بتعيين الشيخ عبود بن هبود محافظًا لمحافظة المهرة، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي سيتم فور عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي من زيارته الحالية إلى ألمانيا.

وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة تغييرات واسعة تعتزم الحكومة تنفيذها لتحسين الأوضاع في المحافظات، خاصة المهرة، التي تحتاج إلى قيادة شابة وقوية قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار.

وأكد أن تعيين بن هبود سيمثل خطوة مهمة في تعزيز الأداء السياسي والخدمي بالمحافظة، في ظل توجه حكومي لإجراء تغييرات تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات للمواطنين.