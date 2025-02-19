شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يعلن آلية جديدة لصرف رواتب موظفي الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - nmobile-ad أخبار محلية البنك المركزي يعلن آلية جديدة لصرف رواتب موظفي الدولة يمانيون../ أعلن البنك المركزي اليمني اليوم عن آلية صرف رواتب موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر يناير 2025، وذلك في إطار الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات. وأوضح البنك في بيانه أن عملية الصرف ستتم عبر: بنك التسليف التعاوني والزراعي – كاك بنك. الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي. وأشار البيان إلى أن صرف المرتبات سيبدأ من يوم الأربعاء 21 شعبان 1446هـ الموافق 19 فبراير 2025م، داعيًا الموظفين إلى متابعة الجهات المختصة لاستلام مستحقاتهم. ولمزيد من المعلومات، يمكن التواصل عبر الأرقام المجانية التالية: وزارة المالية: 8005005 بنك التسليف التعاوني والزراعي: 8003033 الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي: 8008008

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