شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمواطنين قبيل حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:
وجه مكتب شركة الغاز في محافظة تعز رسالة هامة للمواطنين قبل قليل، أكّد فيها دخول كميات كبيرة من الغاز إلى الوكلاء ومحطات كبار المستهلكين من اليوم الخميس.
وأوضح المكتب أن هذا التطور يأتي بعد رفع القطاع المسلح في محافظة أبين فجر الاربعاء، مما يُسهم في إنهاء أزمة الغاز التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
وعانت محافظة تعز في الأيام الأخيرة من أزمة خانقة في توفير الغاز، حيث لم تتوافر المادة بشكل كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين.
وشهدت محطات الغاز في مدينة تعز ازدحاماً شديداً للسيارات والباصات، ما أثار استياء المواطنين الذين انتظروا لفترات طويلة للحصول على حصصهم من الغاز.
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