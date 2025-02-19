شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تدرس منع مراسم تشييع جنازة حسن نصر الله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

كشف السياسي والباحث الإسرائيلي إيلي كوهين عن توجه داخل إسرائيل بعدم السماح بإقامة جنازة للأمين عام عام حزب الله، السابق حسن نصرالله، والذي قتل في 27 سبتمبر الماضي بغارة اسرائيلية على مقر اقامته في الضاحية الجنوبية في بيروت.



ويأتي هذا التصريح وسط استمرار التوترات بين إسرائيل وحزب الله رغم توقف الحرب بينهما قبل اشهر. فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف اهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

ومن المقرر ان يقام تشيبع جثمان حسن نصر الله في 23 فبراير الجاري.