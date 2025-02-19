شكرا لقرائتكم خبر عن تعز على موعد مع حدث بارز غدًا.. ماهو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

يقام غدًا الخميس 20 فبراير بمدينة تعز حفل توقيع كتاب "العصر الذهبي للدولة الرسولية" للمؤلف الدكتور عبدالله الأصبحي، وذلك في قاعة الثلايا بكلية الآداب – جامعة تعز، في تمام التاسعة والنصف صباحًا.

يُعد الكتاب أول وأهم إصدار يوثق تاريخ تعز واليمن خلال عهد الدولة الرسولية، مسلطًا الضوء على إنجازاتها الحضارية، وتأثيرها الواسع سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

يُنظم الحفل بالتعاون بين مؤسسة صروح، ومؤسسة ميون، ومؤسسة معد كرب، وكلية الآداب بجامعة تعز، والدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالتاريخ والتراث اليمني.