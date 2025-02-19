شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن تسجيل أول اصابة بجدري القرود في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن عن تسجيل اول حالة اصابة بجدري القرود في اليمن، الاربعاء 19 فبرائر/شباط 2025.

وسجلت الحالة في مدينة القاعدة بمديرية ذي اليفال، بمحافظة إب، وسط اليمن.



وتناقلت وسائل اعلام محلية تصريح للدكتور طه النخلاني رئيس مركز القاعدة الطبي يقول فيه إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في مدينة القاعدة بمحافظة إب. مبينا انه تم ابلاغ وزارة الصحة في صنعاء بالحالة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وجدري القرود هو مرض معدٍ يُسببه فيروس جدري النسناس، ويظهر على أعراض الجدري بدءا من الشعور بحمّى، وألم في الرأس ويتبعه ألم عضلي، يليه تورم العقد اللمفاوية، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والوهن، وظهور طفح جلدي على شكل بثور مكسوة بقشرة خارجية.

وتشمل الرعاية المتقدمة من جدري القرود وقاية الجلد من التضرر الناتج عن الطفح الجلدي، أو استخدام المسكنات المتاحة.



وفي حال الإصابة بجدري القرود، يبقى المصاب في المنزل، ويبتعد عن من يعيش معه من أشخاص، وحيوانات أليفة إلى أن يختفي الطفح الجلدي والقشور.

ويستمر الطفح الناجم عن جدري القرود مدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وقد يبدأ الطفح الجلدي على اللسان وفي الفم والوجه أو في منطقة الأعضاء التناسلية، وقد يبدأ من منتصف الجسم أو الوجه والرأس ثم ينتقل إلى الأطراف.