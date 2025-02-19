بمناسبة قرب رمضان وبتوجيهات من قائد الثورة والرئيس المشاط صنعاء تقدم هذه المبادرة الساره

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عدن - ياسمين التهامي - علن القائم بأعمال محافظ تعز في حكومة صنعاء أحمد لمساوى، اليوم الأربعاء، عن مبادرة جديدة بشأن طريق (الحوبان- جولة القصر) خلال شهر رمضان المقبل. وكتب المساوى في تدوينة رصدها موقع “يمن إيكو”: “باعتبار أن فتح الطرقات وتسهيل حركة المواطنين والتخفيف من معاناة الأهالي واجب ديني وإنساني، خاصة في هذا الشهر الفضيل رمضان الكريم، فإننا في السلطة المحلية بمحافظة تعز بأجهزتنا الأمنية والعسكرية نؤكد استعدادنا على استمرار فتح طريق الحوبان قصر الشعب الكمب 24 ساعة يومياً خلال شهر رمضان”. وقال إن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات من قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط، وتعليمات من قائد المنطقة العسكرية الرابعة بقوات صنعاء عبد اللطيف المهدي. وأضاف المساوى: “نتطلع أن تقابل ذلك الأطراف المعنية الأخرى في مدينة تعز بعقلانية واهتمام، حرصاً على المواطنين في محافظة تعز لتسهيل حركة أهلنا جميعاً، وهم يستحقون منا بذل أقصى الجهود لخدمتهم ومواصلة الليل بالنهار للعناية والاهتمام بأمنهم واستقرارهم، والله من وراء القصد”. وفي يونيو الماضي تم افتتاح طريق (الحوبان- جولة القصر) لأول مرة منذ بداية الحرب، وذلك بعد تفاهمات بين حكومة صنعاء والحكومة اليمنية بموافقة سعودية، لكن السلطة المحلية في مدينة تعز قامت بتخصيص ساعات معينة من اليوم لعبور الطريق بحُجة الاعتبارات الأمنية. ويرى محللون أنه في حال وافقت الحكومة اليمنية على المبادرة الجديدة فإن ذلك سيشكل فرصة لإبقاء الطريق مفتوحاً طيلة ساعات اليوم على مدار العام. وحتى الآن لم ترد الحكومة اليمنية على المبادرة

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