شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ما فعلوه في حوض السباحة... وزارة الداخلية السعودية تعلن القبض على مقيم يمني ومواطن سعودي بعد ارتكابهما هذه الجريمة"فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الأمن العام السعودي، اليوم الاربعاء، أن شرطة منطقة الرياض ضبطت مقيما من الجنسية اليمنية ومواطن لارتكابهما سلوكا مخالفا في مكان عام، وتوثيق ذلك ونشره، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما. يأتي ذلك بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخصان داخل مكان عام وقاما بسلوك مخالف الأمر الذي أثار تفاعلا. وظهر أحد الشخصين في مقطع الفيديو يقوم بتحدي الآخر للقفز بملابسه داخل حوض السباحة مقابل مبلغ مالي وقيام الأخير بذلك بالفعل الأمر الذي أثار الكثير من التعليقات التي بزت فيها انتقادات لمثل هذه الأفعال.

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