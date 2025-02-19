شكرا لقرائتكم خبر عن طيران مجهول يشن غارات جوية عنيفة تهز محافظة الحديدة غربي اليمن.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رضت محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، لأربع غارات جوية متفرقة، نفذها طيران مجهول الهوية، وفقًا لما أفادت به مصادر محلية اليوم الأربعاء. وذكرت المصادر أن الغارات وقعت بين ساعات الفجر وحتى الثامنة صباحًا، دون أي إعلان رسمي من قبل جماعة الحوثي، التي تسيطر على المدينة، حول وقوع القصف أو تفاصيل بشأن الأضرار المحتملة. حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تعلن أي جهة دولية مسؤوليتها عن تنفيذ الغارات، ما يزيد من الغموض حول هوية الطيران الذي نفذ الهجوم، في محافظة شهدت خلال الأشهر الماضية تصعيدًا عسكريًا واسعًا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب إسرائيل، ضمن عمليات استهدفت مواقع الحوثيين، ردًا على هجمات الجماعة ضد السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي، والتي تقول إنها تأتي تضامنا مع قطاع غزة. يُذكر أن آخر قصف جوي استهدف محافظة الحديدة كان في 19 يناير 2025، عندما نفذت إسرائيل ضربات جوية على مواقع حوثية في المدينة، قبل يوم واحد فقط من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة، بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية

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