شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يرفض استقبال ٥٠٠٠ طن من القمح الفاسد.. والتاجر يتجه بها إلى عدم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر في ميناء عدن عن وصول باخرة تحمل شحنة دقيق تالفة، لأحد التجار، بعد تعرضها للتسوس والاختلاط بالمياه والتلف في البحر الأحمر التي تبحر فيه منذ أكثر من أربعة اشهر.

ووفقا للمصادر، فإن الباخرة تحمل على متنها 2500 طن 50كجم و500طن 25كجم انتاج شهر نوفمبر 2024، و1600طن 50كجم و400طن 25كجم من دقيق مستورد، انتاج شهر نوفمبر 2024

وكانت هذه الشحنة مصدرة الى اليمن عبر ميناء الحديدة، ونظرا لمنع استيراد الدقيق تم ارجاعها، وانتقلت الى جيبوتي لتصريفها، إلا أن التاجر قام بتحويل مسار الشحنة إلى ميناء عدن بعد مكوثها في البحر عدة اشهر، مما عرضها للتسوس والتحجر والتلف بالكامل.

واستنكرت المصادر عملية الضغوط التي يتم ممارستها على الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، للسماح بدخول الشحنة التالفة، مشيرا الى ان الهيئة نجحت خلال الفترات السابقة ببذل جهود كبيرة لحماية المستهلك والتي قامت بنشاط مكثف ودور لمنع دخول الكثير من المنتجات المخالفة للمواصفات خلال الشهور الماضية رغم كل الضغوط التي تمارس عليها.

نقلا عن تهامة24